Пожар в Харьковской области: К ликвидации привлекли железнодорожников

Пожар в Харьковской области ГСЧС в Харьковской области

Также пришлось прекратить движение на перегоне Двуречная - Мовчаново

Железнодорожники присоединились к тушению пожара, вспыхнувшего сегодня, 2 сентября, в Харьковской области. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба "Укрзализныци".

"Железнодорожники помогают ГСЧС погасить возгорание леса вблизи поселка Двуречная, что в Харьковской области (Южная железная дорога). Для этого задействовано два пожарных поезда", - говорится в сообщении.

Новости по теме: В Луганской области во время пожара сдетонировала взрывчатка, ранен спасатель

Кроме этого, поскольку огонь приближается к железнодорожным путям, то для движения поездов закрыт перегон Двуречная - Мовчаново. Пассажирские поезда на указанном участке не курсируют.

Напомним, 2 сентября в Двуречанском районе Харьковской области вспыхнула масштабный пожар хвойного леса, перекинувшейся на жилой сектор.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский собрал срочное совещание относительно лесных пожаров в Харьковской и Луганской областях.

Также премьер-министр Украины Денис Шмигаль распорядился срочно доставить правительственную команду в Луганскую и на Харьковскую области, где вспыхнули пожары.