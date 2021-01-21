Пожар в Харькове: Управляющего дома престарелых допрашивают, а владелицу хотят задержать

Арсен Аваков МВД Украины

Сейчас в больнице находятся пять пострадавших человек

Правоохранители работают над задержанием владелицы дома для пожилых людей "Золотое время" в Харькове, где произошел пожар, управляющего заведения уже допрашивают. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

По словам министра, по факту пожара полиция открыла уголовное производство по ст. 270 Уголовного кодекса - "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности"

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"Сейчас решается вопрос о задержании владелицы пансионата. Поскольку она находится на больничном, возле ее квартиры выставлены наряды полиции. Также правоохранители проводят первоочередные следственные действия, в ходе которых допрашивают управляющего учреждения, который тоже будет задержан в порядке статьи 208 УПК", - рассказал Аваков.

Кроме этого, были задержаны три человека из состава обслуживающего персонала, их доставили в полицию и опрашивают.

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Как отметил глава МИД, пока известно о гибели 15 человек, еще пять находятся в больнице, а окончательные причины инцидента будут установлены в кратчайшие сроки.

"Во исполнение поручения Президента Украины создана правительственная комиссия для выяснения причин трагедии. Все виновные будут привлечены к ответственности, согласно действующему законодательству", – подытожил Аваков.

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Напомним, ранее в ГСЧС сообщили о пожаре в Харькове. Возгорание возникло в двухэтажном доме, переоборудованном под дом престарелых. По состоянию на 16:05 на месте пожара обнаружили тела 15 человек, 9 человек удалось спасти.