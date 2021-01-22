Пожар в Харькове: Следствие сообщило о подозрении четырем лицам

Пожар в Харькове Офис генерального прокурора

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения

Харьковская областная прокуратура сообщила о подозрении четырем лицам по факту нарушения требований пожарной безопасности, что привело к пожару и смерти 15 человек. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

В частности, подозрение получили владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, арендатор дома и его жена — директор частного предприятия, которая фактически руководила заведением, а также администратор, который координировал работу пансионата и при этом официально не был там трудоустроен.

"Арендатор дома и его жена — учредители общественной организации, цель которой — содействие проведению оздоровительной любительской, культурной деятельности, направленной на удовлетворение и защиту законных интересов ее членов. Стоимость пребывания в пансионате оценивалась в среднем в 15 тыс. грн", - установили следователи.

Сейчас все вышеупомянутые лица были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

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Напомним, 21 января в ГСЧС сообщили о пожаре в Харькове. Возгорание возникло в двухэтажном доме, переоборудованном под дом престарелых. По состоянию на 16:05 на месте пожара обнаружили тела 15 человек, 9 человек удалось спасти.

Прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности.

В тот же день министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что правоохранители работают над задержанием владелицы дома престарелых "Золотое время" в Харькове, где произошел пожар, управляющего заведения уже допрашивают.

22 января стало известно, что в Харькове задержали четырех человек, организаторов работы дома для пожилых людей, в котором произошел пожар.

В Харькове пятницу, 22 января, объявили днем траура по погибшим в пожаре в доме престарелых.