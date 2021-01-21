Пожар в Харькове: Прокуратура открыла дело против спасателей
Расследование будут проводить следователи территориального управления ГБР
Харьковская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей отдельными работниками ГСЧС Украины в Харьковской области, в результате чего в доме престарелых погибли 15 человек. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
Отмечается, что расследование будут проводить следователи территориального управления ГБР, расположенного в г. Полтава.
Напомним, ранее в ГСЧС сообщили о пожаре в Харькове. Возгорание возникло в двухэтажном доме переоборудованном под дом для пожилых людей. По состоянию на 16:05 на месте пожара обнаружили тела 15 человек, 9 человек удалось спасти - они госпитализированы в больницы.
В связи с этим Кабинет министров собирается на срочное заседание.
В то же время прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, в результате чего в доме престарелых погибли 15 человек.