live
Новости » События Читати новину українською

Пожар в Харькове: Прокуратура открыла дело против спасателей

Пожар в Харькове Офис генерального прокурора

Расследование будут проводить следователи территориального управления ГБР

Харьковская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей отдельными работниками ГСЧС Украины в Харьковской области, в результате чего в доме престарелых погибли 15 человек. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что расследование будут проводить следователи территориального управления ГБР, расположенного в г. Полтава.

Новости по теме: Трагедия в Харькове: Дом престарелых функционировал нелегально

Напомним, ранее в ГСЧС сообщили о пожаре в Харькове. Возгорание возникло в двухэтажном доме переоборудованном под дом для пожилых людей. По состоянию на 16:05 на месте пожара обнаружили тела 15 человек, 9 человек удалось спасти - они госпитализированы в больницы. 

В связи с этим Кабинет министров собирается на срочное заседание.

В то же время прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, в результате чего в доме престарелых погибли 15 человек.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Турции нашли тела двух украинских моряков с судна Arvin В Турции идентифицировали тело капитана затонувшего украинского судна В Турции украинку жестоко покалечил мужчина прямо в магазине В Турции нашли тела трех моряков с затонувшего украинского судна
Loading...

программы канала ZIK

Николай Азаров | Ток-шоу
Масштабный пожар в Харькове. Обмен удерживаемыми | Ток-шоу
Владимир Быстряков | Ток-шоу
Инаугурация Байдена. Настроения в США. Сотрудничество Украины и Вашингтона | Ток-шоу
Тарифная политика. Повышение зарплаты учителям | Заседание правительства | 20.01.21
Инаугурация Байдена. Закрытие школ в 2021. Правительственные отставки | Ток-шоу