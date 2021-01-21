Пожар в Харькове: Прокуратура открыла дело против спасателей

Пожар в Харькове Офис генерального прокурора

Расследование будут проводить следователи территориального управления ГБР

Харьковская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей отдельными работниками ГСЧС Украины в Харьковской области, в результате чего в доме престарелых погибли 15 человек. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что расследование будут проводить следователи территориального управления ГБР, расположенного в г. Полтава.

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Напомним, ранее в ГСЧС сообщили о пожаре в Харькове. Возгорание возникло в двухэтажном доме переоборудованном под дом для пожилых людей. По состоянию на 16:05 на месте пожара обнаружили тела 15 человек, 9 человек удалось спасти - они госпитализированы в больницы.

В связи с этим Кабинет министров собирается на срочное заседание.

В то же время прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, в результате чего в доме престарелых погибли 15 человек.