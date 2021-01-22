Пожар в доме престарелых в Харькове: Под подозрение правоохранителей попали еще 8 заведений

Пожар в доме престарелых в Харькове ГСНС

И это только в одном районе города

После масштабного пожара в доме престарелых в Харькове под подозрение правоохранителей попали еще восемь заведений в Холодногорском районе города.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения сообщила журналист из Харькова Анна Черненко.

"Только в Холодногорском районе со вчерашней ночи начали проверку всех объектов, которые могут быть похожи на пансионаты для пожилых людей, и под подозрение попали сразу восемь объектов. Ночью проверили пять, сегодня еще должны проверить три. И вот из этих пятерых уже известно точно, что два были похожими, то есть работали так же нелегально, неофициально, и там, по словам представителей администрации района, уже выявили нарушения. Что имеется в виду: что людей было заселено гораздо больше, чем позволяло помещение, а это, соответственно, может повлечь за собой при эвакуации в похожей ситуации проблемы. Проблемы, которые будут стоить жизни", - сказала Анна Черненко.

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Напомним, 21 января в ГСЧС сообщили о пожаре в Харькове. Возгорание возникло в двухэтажном доме, переоборудованном под дом престарелых. По состоянию на 16:05 на месте пожара обнаружили тела 15 человек, 9 человек удалось спасти.

Прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности.

22 января стало известно, что в Харькове задержали четырех человек, организаторов работы дома для пожилых людей, в котором произошел пожар.

В Харькове пятницу, 22 января, объявили днем траура по погибшим в пожаре в доме престарелых.

Как заявил президент Владимир Зеленский, который сегодня находится на месте трагедии в Харькове, по погибшим во время пожара в Украине будет объявлен траур на государственном уровне. Траурным днем будет 23 января.