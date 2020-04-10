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Пожар в Чернобыльской зоне: Загрязненный воздух пройдет через Киевскую область

Пожар в Чернобыльской зоне Фото из открытых источников

Предполагают, что это не повлияет на радиационный фон, и его показатели останутся в норме

Загрязненный воздух из Чернобыльской зоны, где уже седьмой день пытаются потушить пожар, достигнет Киевской области.

Об этом сообщили в Государственном научно-техническом центре по ядерной и радиационной безопасности.

"Согласно прогнозным расчетам на 10.04.2020, траектории движения потенциально загрязненных воздушных масс будут проходить через Иванковский, Бородянский и Вышгородский районы Киевской области и г. Киева. Прогнозируемые концентрации Cs-137 в приземном слое воздуха г. Киева могут достигать нескольких мБк/м3", - говорится в сообщении.

Однако всех жителей Киевской области предупредили, что эти концентрации не представляют угрозы жизни и здоровью населения.

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Также в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения отметили, что пожары зафиксированы на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения.

Как стало известно ранее, спасатели уже почти неделю пытаются потушить пожары, которые вспыхнули в минувшую субботу в Чернобыльской зоне. 

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Также в ГСЧС отмечали, что ситуация с пожарами в экосистемах продолжает ухудшаться, и если такие темпы сохранятся, то к концу года выгорит вся страна.

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