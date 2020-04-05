Пожар в Чернобыльской зоне: Уровень радиации превысил норму

В Чернобыльской зоне горит лес ГСЧС

Показатели прибора составляют 2,3 при норме 0,14

Пожар в Чернобыльской зоне распространился на территорию более 100 гектаров, а уровень радиации в центре возгорания превысил норму. Об этом сообщил в.и.о. председателя Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов в Facebook.

Как отмечается, по состоянию на 11 утра огнеборцы продолжили ликвидировать пожар. По словам Фирсова, причиной возникновения возгорания стал поджог сухой травы.

"Ситуация сложная. Огонь распространился на Чернобыльскую зону 20 гектаров, но в общем горит более 100 гектаров. Как это сейчас часто бывает, сначала кто-то поджег траву, а затем огонь перекинулся и на деревья", - отметил Егор Фирсов.

По предварительной информации, в центре пожара уровень радиации превысил норму: показания прибора составляют 2,3 при норме 0,14. Однако, по словам Фирсова, такая ситуация пока только в очаге пожара.

Напомним, накануне, 4 апреля, в Чернобыльской зоне отчуждения возник лесной пожар, который охватил 20 гектаров леса - для ликвидации чрезвычайного происшествия привлекли авиацию и 18 единиц техники. По состоянию на 8:40 5 апреля радиационный фон находился в пределах нормы.