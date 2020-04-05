Пожар в Чернобыльской зоне: Спасатели рассказали о радиационном фоне в столице

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Максимально допустимым естественным фоном, по словам, спасателей, считается 0,05 мР/ч

Радиационный фон в Киеве и области после пожара в Чернобыльской зоне находится в пределах нормы.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Так, по данным сотрудников ГСЧС, пока показатели не превышают естественных фоновых значений.

"По состоянию на 15:00 радиационный фон в г. Киев и Киевской области - в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев – 0,014 мР/ч, Киевская область – в пределах 0,012 мР/час. Максимально допустимый естественный фон 0,05 мР/ч)", - говорится в сообщении.

До этого в ГСЧС отмечали, что в Киеве наблюдается область высокого давления с антициклоническим характером погоды, характеризуется слабым ветром, повышением температуры в приземном слое. Такая ситуация препятствует перемешиванию атмосферных слоев воздуха и приводит к накоплению загрязняющих веществ на поверхности земли.

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Ожидается, что такая же ситуация будет повторяться в ближайшие несколько дней.

Ранее сообщалось, что 4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения возник лесной пожар, охвативший 20 гектаров леса - для ликвидации чрезвычайного происшествия привлекли авиацию и 18 единиц техники.

По состоянию на утро 5 апреля спасатели продолжали тушить огонь в Чернобыльской зоне.

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Впоследствии стало известно, что уровень радиации в центре возгорания превысил норму.