Пожар в Чернобыльской зоне: Спасатели продолжили тушить огонь

Пожар в Чернобыльской зоне фото - ГСЧС

По состоянию на 7 утра открытого огня не наблюдалось

По состоянию на 8:40 5 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения продолжалась ликвидация лесного пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Как отмечается, в 7:00 5 апреля открытого огня на территории не было, наблюдалось тление отдельных очагов. В связи с этим авиация ГСЧС начала проведения воздушной разведки.

Позже, в 8:40, самолет АН-32 ГСЧС вылетел из города Нежин до Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения для тушения пожара. По предварительной информации, радиационный фон в пределах нормы.

Напомним, накануне, 4 апреля, в Чернобыльской зоне отчуждения возник лесной пожар, что охватил 20 гектаров леса - для ликвидации чрезвычайного происшествия привлекли авиацию и 18 единиц техники.