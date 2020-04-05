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Пожар в Чернобыльской зоне: Спасатели продолжили тушить огонь

Пожар в Чернобыльской зоне фото - ГСЧС

По состоянию на 7 утра открытого огня не наблюдалось

По состоянию на 8:40 5 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения продолжалась ликвидация лесного пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины. 

Как отмечается, в 7:00 5 апреля открытого огня на территории не было, наблюдалось тление отдельных очагов. В связи с этим авиация ГСЧС начала проведения воздушной разведки.

Позже, в 8:40, самолет АН-32 ГСЧС вылетел из города Нежин до Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения для тушения пожара. По предварительной информации, радиационный фон в пределах нормы. 

Напомним, накануне, 4 апреля, в Чернобыльской зоне отчуждения возник лесной пожар, что охватил 20 гектаров леса - для ликвидации чрезвычайного происшествия привлекли авиацию и 18 единиц техники.

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