Пожар в Чернобыльской зоне: Размер ущерба может составлять около 10 миллионов гривен

Пожар в Чернобыльской зоне фото - ГСЧС

Точный размер пройденной огнем территории пока невозможно установить из-за сильного задымления

Ущерб от пожара в Чернобыльской зоне может достигать суммы в 10 миллионов гривен.

Об этом сообщила и.о. председателя Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения Екатерина Павлова во время онлайн-брифинга, передает Укринформ.

"Убытки можем оценить с первого взгляда в десятки миллионов гривен", - отметила она.

Как пояснила Павлова, точный размер пройденной огнем территории пока невозможно установить из-за большого задымления, но по состоянию на 8 апреля его оценили в 3,5 тыс. га.

"Ситуация, которая сложилась на сегодня обусловлена многими факторами, есть изменения климата, все видели, какая была зима и вся эта сухая трава, она очень стремительна к возгоранию... Много противопожарных разрывов не сделано и не приведено в то состояние для того, чтобы мы могли сдерживать такие масштабы огня", - утверждает и.о. председателя Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения.

Она добавила, что в настоящее время специальные службы Украины не готовы к предотвращению таких пожаров и ДАЗВ готовит план мероприятий для того, чтобы в будущем быть готовыми к таким ситуациям.

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Как сообщалось ранее, пожары в Чернобыльской зоне отчуждения возникли в субботу, 4 апреля, тогда огонь охватил 20 га леса.

Впоследствии стало известно, что в Киевской области правоохранители установили и задержали злоумышленника, по вине которого огнем было уничтожено 5 га лесничества неподалеку Чернобыля.

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Также отмечалось, что загрязненный воздух из Чернобыльской зоны достиг Киевской области.