Пожар в Чернобыльской зоне: Размер ущерба может составлять около 10 миллионов гривен
Точный размер пройденной огнем территории пока невозможно установить из-за сильного задымления
Ущерб от пожара в Чернобыльской зоне может достигать суммы в 10 миллионов гривен.
Об этом сообщила и.о. председателя Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения Екатерина Павлова во время онлайн-брифинга, передает Укринформ.
"Убытки можем оценить с первого взгляда в десятки миллионов гривен", - отметила она.
Как пояснила Павлова, точный размер пройденной огнем территории пока невозможно установить из-за большого задымления, но по состоянию на 8 апреля его оценили в 3,5 тыс. га.
"Ситуация, которая сложилась на сегодня обусловлена многими факторами, есть изменения климата, все видели, какая была зима и вся эта сухая трава, она очень стремительна к возгоранию... Много противопожарных разрывов не сделано и не приведено в то состояние для того, чтобы мы могли сдерживать такие масштабы огня", - утверждает и.о. председателя Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения.
Она добавила, что в настоящее время специальные службы Украины не готовы к предотвращению таких пожаров и ДАЗВ готовит план мероприятий для того, чтобы в будущем быть готовыми к таким ситуациям.
Как сообщалось ранее, пожары в Чернобыльской зоне отчуждения возникли в субботу, 4 апреля, тогда огонь охватил 20 га леса.
Впоследствии стало известно, что в Киевской области правоохранители установили и задержали злоумышленника, по вине которого огнем было уничтожено 5 га лесничества неподалеку Чернобыля.
Также отмечалось, что загрязненный воздух из Чернобыльской зоны достиг Киевской области.