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Пожар в Чернобыльской зоне: Работница "Энергоатома" показала видео с места происшествия

Пожар в Чернобыльской зоне тушат уже 10-ый день

Сотрудницы пресс-службы Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Наталья Дегтяренко поделилась видео и фото с места масштабных пожаров в Чернобыльской зоне, где огонь уже подбирается к радиоактивным захоронениям. Материалы она опубликовала в Facebook

"Ну вот - все под контролем...", - иронично подписала видео Наталья.

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"Пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Прямо сейчас пожарные пытаются потушить Рыжий Лес", - написала вчера работника "Энергоатома".

По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев - 0,012 мР/ч, Киевская область - в пределах 0,011 мР/ч при допустимом фоне 0,05 мР/ч).

Напомним, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что пожар, который вспыхнул в Чернобыльской зоне, не сможет достичь хранилищ с отработанным  ядерным топливом

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выводы относительно пожара не преминут появиться.

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