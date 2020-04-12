Пожар в Чернобыльской зоне продолжается вторую неделю: ГСЧС озвучила радиационный фон

Пожар в Чернобыльской зоне ГСЧС

Пожар наблюдается на территории Корогодского, Котовского и Денисовецького лесничеств

Тушение пожара в зоне продолжается уже вторую неделю, однако радиационный фон в Киеве и Киевской области находится в пределах нормы. Об этом 12 апреля сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

Так, по состоянию на 9 утра 12 в Зоне отчуждения продолжилось тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецького лесничеств. В частности, наблюдалось горение деревянного настила и лесной подстилки отдельными очагами.

Пожар в Чернобыльской зоне ГСЧС

По данным ГСЧС, радиационный фон в Киеве и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев – 0,013 мР/час, Киевская область – в пределах 0,011 мР/ч при допустимом фоне 0,05 мР/ч). Также в Чернобыле радиационный фон составляет 0,020 мР/ч, на КДП Дитятки 0,01 мР/ч при контрольно допустимом уровне до 0,055 мг/час.

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К слову, в тушении пожаров приняли участие 353 человек и 89 единиц техники, из них от ГСЧС 294 спасатели личного состава и 64 единиц техники. В том числе, было привлечено 3 самолета АН-32П и 2 вертолета ГСЧС, которые 11 апреля совершили 107 сбросов – 250 т воды.

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Напомним, 4 апреля в Чернобыльской зоне возник лесной пожар, для тушения которого было привлечено авиацию. Тогда в ГСЧС подчеркнули, что трудности тушения заключаются в том, что на отдельных участках повышенный радиационный фон.