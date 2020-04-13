Пожар в Чернобыльской зоне приближается к хранилищам с радиоотходами

Фото из открытых источников

Чиновник отметил, что пожары тушат уже десятый день, а огонь, несмотря на работу спасателей, свободно перемещается по ветру

Пожар в Чернобыльской зоне находится за два километра от хранилища с высокоактивными радиоактивными отходами. Об этом директор Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко сообщил в Facebook.

По его словам, огонь добрался до Припяти.

"Сейчас огонь добрался до Припяти и находится за два километра от хранилищ радиоактивных отходов "Подлесный", где расположены наиболее высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны, и от самой ЧАЭС", - сказано в сообщении.

Емельяненко добавил, что Чернобыльские пожары тушат уже десятый день, а огонь, несмотря на работу спасателей, свободно перемещается по ветру, и сейчас добрался до города Припять и опасных объектов Зоны отчуждения.

Напомним, Емельяненко назвал возможную причину пожаров в Чернобыльской зоне.

Отметим, что тушение пожара в зоне продолжается уже вторую неделю, однако радиационный фон в Киеве и Киевской области в пределах нормы.