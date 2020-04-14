Пожар в Чернобыльской зоне ликвидирован, тление будут тушить еще несколько дней, - ОП

Ежедневная селекторное совещание под председательством президента Владимира Зеленского Офис президента

Радиационный фон в Зоне отчуждения сохраняется в норме и не повышается

Пожар в Чернобыльской зоне был ликвидирован, однако оставшееся тление, будут гасить еще в течение нескольких дней. Об этом заявил глава ГСЧС Николай Чечеткин на совещании с Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба ОП.

По словам Чечеткина, по состоянию на 14 апреля пожара в Зоне отчуждения уже нет.

Как стало известно, накануне после 16 часов произошло ухудшение ситуации из-за шквального ветра, огонь было сложно контролировать. В связи с этим ГСЧС направила большее количество техники и личного состава на ликвидацию огня. В частности, было осуществлено 227 вылетов и использовано 500 тонн воды.

В результате этого пожар не достиг военных складов боеприпасов, объектов "Укрытие", "Вектор", распределительной электростанции ЧАЭС и хранилища с радиоактивными отходами. По словам Чечеткина, радиационный фон в Зоне отчуждения в норме и не повышается.

Также, по данным нацполиции, 13 апреля около двух очагов пожара были задержаны поджигатели, проводятся следственные действия. В частности, одного из них подозревают в поджоге около семи гектаров сухостоя.

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Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 14 апреля заслушает главу ГСЧС Николая Чечеткина о ситуации в Чернобыльской зоне, потому что "общество должно знать правду и быть в безопасности".