Пожар в Чернобыльской зоне: Названа возможная причина
Емельяненко отмечает, что поджоги произошли там, где нет никого, потому что зона закрыта на карантин
Пожары в Чернобыльской зоне могли начаться из-за сталкеров. Об этом заявил член общественного совета при Госагентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко во время онлайн-брифинга, передает "РБК-Украина".
Емельяненко отмечает, что поджоги произошли там, где нет никого, потому что зона закрыта на карантин.
"Но есть нелегальные посетители, а эти поджоги произошли на тропе жизни сталкеров. Про эти места есть информация в соцсетях, где сталкеры показывают, как они поджигают", - заявил он.
Напомним, тушение пожара в зоне продолжается уже вторую неделю, однако радиационный фон в Киеве и Киевской области в пределах нормы.