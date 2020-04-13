Пожар в Чернобыльской зоне: Названа возможная причина

Фото из открытых источников

Емельяненко отмечает, что поджоги произошли там, где нет никого, потому что зона закрыта на карантин

Пожары в Чернобыльской зоне могли начаться из-за сталкеров. Об этом заявил член общественного совета при Госагентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко во время онлайн-брифинга, передает "РБК-Украина".

Емельяненко отмечает, что поджоги произошли там, где нет никого, потому что зона закрыта на карантин.

"Но есть нелегальные посетители, а эти поджоги произошли на тропе жизни сталкеров. Про эти места есть информация в соцсетях, где сталкеры показывают, как они поджигают", - заявил он.

Напомним, тушение пожара в зоне продолжается уже вторую неделю, однако радиационный фон в Киеве и Киевской области в пределах нормы.