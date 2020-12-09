Пожар в центре Полтавы: Спасатели обнаружили первую жертву, полиция возбудила дело

Пожар в историческом здании в Полтаве ГСЧС Полтавской области

Санкция статьи, по которой возбуждено дело, предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет

На месте пожара в историческом здании в центре Полтавы обнаружили одно тело. Полиция возбудила уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Полтавской области.

"Во время тушения пожара в помещении обнаружено тело человека. Полиция устанавливает личность и обстоятельства гибели", - сообщили правоохранители.

По данному факту возбудили дело по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее материальный ущерб в особо крупном размере или другие тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 3 до 8 лет.

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Напомним, пожар в историческом здании кинотеатра имени Котляревского в центре Полтавы вспыхнул около четырех утра. Более подробно о событии читайте по ссылке.