Пожар в Харьковской области: Огонь уничтожил один населенный пункт, людей эвакуируют

Пожар в Харьковской области ГСЧС в Харьковской области

Возгорание обнаружили еще в двух населенных пунктах

В результате масштабного пожара в Харьковской области был полностью разрушен населенный пункт в Двуречанском районе, сейчас проводится эвакуация людей. Об этом сообщил в Facebook председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер.

"Безотлагательно после презентации Стратегии области и срочного совещания под председательством президента с представителями ГСЧС и силовиками относительно пожаров по поручению главы государства выехал в Двуречанский район. В ликвидации пожара задействована наземная техника, авиация и пожарный поезд. Неустанно работает ГСЧС и полиция. Помогает огромное количество волонтеров, за что мы им очень благодарны!"- написал Кучер.

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Кроме этого, он сообщил, что сейчас пожаром охвачено около 500 га леса, известно о трех основных очагах возгорания, один из которых локализован.

"К сожалению, 1 населенный пункт полностью уничтожен пожаром, еще в двух есть места возгорания. Жертв нет, количество пострадавших выясняется", - отметил глава ОГА и добавил, что для эвакуации людей подготовлен транспорт, социальные пакеты (постельное белье, еда, подушки, одеяла). Также пострадавших обеспечивают жильем.

Напомним, 2 сентября в Двуречанском районе Харьковской области вспыхнул масштабный пожар хвойного леса, перекинувшийся на жилой сектор.

Также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль распорядился срочно доставить правительственную команду в Луганскую и Харьковскую области, где вспыхнули пожары.