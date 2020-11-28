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Пожар на "Барабашово" в Харькове расследуют как поджог

Пожар на территории ТЦ "Барабашово" ГСЧС

Правоохранители открыли уголовное производство и начали следственные действия

Масштабный пожар на территории торгового центра "Барабашово" в Харькове расследуют как поджог. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области. 

"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", - заявили в пресс-службе полиции. 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

Пожар на территории ТЦ "Барабашово" Нацполиция Харьковской области

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Напомним, пожар на "Барабашово" случился в субботу ночью, 28 ноября. По предварительной информации, огнем было уничтожено более двух десятков павильонов. А всего площадь возгорания составила примерно 3000 квадратных метров. 

Причины и другие подробности инцидента устанавливают правоохранители. 

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