Поймали с поличным: СБУ задержала новоизбранного главу Воловецкой ОТО Михаила Попелича

Михаил Попелич Фото из открытых источников

Служба безопасности Украины задержали избранного председателя Воловецкой ОТО Михаила Попелича на взятке в размере 80 тысяч гривен, сообщает Pershij.com.ua.

Как отмечается, Михаил Попелич баллотировался на нынешних местных выборах в Воловецкую ОТО от политической партии "Слуга народа" и победил.

Председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров прокомментировал задержание однопартийца на своей странице в Фейсбук.

"Партийная принадлежность не дает иммунитета никому, и особенно, когда речь идет о взятках, "откатах" и хищениях бюджета.

Защищать в судах, при таких обстоятельствах, я вас не буду. Наоборот – призываю правоохранителей со всей строгостью и профессионализмом отнестись к расследованию подобных дел", - написал он.