live
Новости » События Читати новину українською

Поймали с поличным: СБУ задержала новоизбранного главу Воловецкой ОТО Михаила Попелича

Михаил Попелич Фото из открытых источников

Служба безопасности Украины задержали избранного председателя Воловецкой ОТО Михаила Попелича на взятке в размере 80 тысяч гривен, сообщает Pershij.com.ua.

Как отмечается, Михаил Попелич баллотировался на нынешних местных выборах в Воловецкую ОТО от политической партии "Слуга народа" и победил.

Председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров прокомментировал задержание однопартийца на своей странице в Фейсбук.

"Партийная принадлежность не дает иммунитета никому, и особенно, когда речь идет о взятках, "откатах" и хищениях бюджета.

Защищать в судах, при таких обстоятельствах, я вас не буду. Наоборот – призываю правоохранителей со всей строгостью и профессионализмом отнестись к расследованию подобных дел", - написал он.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

США готовы к сотрудничеству над созданием Крымской платформы, - МИД Вопрос Крыма: Стратегия Зеленского по возврату полуострова РФ выселяет украинцев из Крыма: На полуостров переехали 140 тысяч россиян В Кремле заявили, что Россия способна обеспечить Крым водой без Украины
Loading...

программы канала ZIK

Елена Лукаш | Ток-шоу
Святослав Пискун | Ток-шоу
Вадим Карасев | Ток-шоу
Коронавирусные рекорды. Жизнь в кредит. Отдать последнее за коммуналку | Ток-шоу
Инфицирование Зеленского и Ермака. Мир после выборов в США. Давление на КСУ | Ток-шоу
Байден - президент. Жизнь в кредит. Судьба Донбасса | Ток-шоу