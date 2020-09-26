Появилось видео последних секунд полета и падения АН-26 под Харьковом

Видеозапись должна помочь следователям и экспертам установить обстоятельства трагедии

Место крушения военного самолета, разбившегося при заходе на посадку в аэропорту города Чугуева Фото: Нацполиция

Камера видеонаблюдения на одном из высотных зданий Чугуева Харьковской области зафиксировала момент падения военного самолета АН-26. Соответствующее видео опубликовал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Фейсбук.

По словам чиновника, запись с камеры поможет специалистам расследовать авиакатастрофу. "Это видео должно помочь следователям и экспертам установить, что же произошло после того, что командир корабля сообщил об отказе левого двигателя и приготовился к посадке на правом", – говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 25 сентября, около 20:45 вблизи города Чугуев в Харьковской области случилась авиакатастрофа – упал военный самолет АН-26, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил.

Утром в субботу в больнице умер курсант, который попал в очень тяжелом состоянии в медучреждение после падения военного самолета АН-26 В Харьковской области. Сегодня, 26 сентября, стало известно, что спасатели нашли тела всех погибших в катастрофе: всего погибло 26 человек.

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Впоследствии появилась информация, что курсант-третьекурсник, выживший в крушении военного самолета АН-26 в Харьковской области, уже вышел из шокового состояния, вскоре его могут выписать из госпиталя.