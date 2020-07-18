Появились подробности жуткого ДТП в Одесской области

ДТП возле села Сафьяны Нацполиция

Столкновение произошло после того, как один из автомобилей выехал на встречную полосу

В субботу утром, 28 июля, возле села Сафьяны Измаильского района Одесской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли шестеро человек, еще трое пострадали. Все участники жуткой аварии установлены. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как отмечается, столкновение произошло между автомобилями "ВАЗ" и "Mitsubishi Outlander". В первом авто ехали четверо 23-летних мужчин (бывших одноклассников), которые являются жителями Ренийского района. Отмечается, что ребята возвращались с отдыха. В результате столкновения все они погибли.

Кроме этого, во встречном направлении, к с. Приморское Килийского района, на автомобиле "Mitsubishi Outlander" ехали пятеро членов семьи из Измаила. В частности, 63-летний водитель и его 60-летняя жена, которая сидела на переднем сидении, погибли на месте, еще троих забрали в больницу с травмами.

ДТП возле села Сафьяны Нацполиция

ДТП возле села Сафьяны Нацполиция

По предварительной информации, столкновение транспортных средств произошло, когда автомобиль "ВАЗ" выехал на встречную полосу.

В результате было начато досудебное расследование по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. В рамках производства назначен ряд экспертиз.

Заметим, в связи с ДТП движение автомобильного транспорта на указанном участке дороги затруднено и контролируется сотрудниками полиции. Водителям порекомендовали по возможности выбирать альтернативный маршрут передвижения.

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Напомним, смертельная авария в Одесской области случилась в субботу утром возле села Сафьяны Измаильского района. В результате погибли 6 человек, их тела спасатели деблокировали из искореженных авто. Кроме этого, еще трое человек пострадали, среди них – ребенок.