Появились новые подробности стрельбы в кафе под Киевом

Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов Фото из открытых источников

Полиция установила всех причастных к преступлению лиц

Стрельба в кафе города Украинка Киевской области, которая произошла 2 сентября, возникла из-за бытового конфликта. Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов во время брифинга 4 сентября.

"Конфликт произошел на почве бытовых отношений двух детей, двух лиц, которые влияют на определенные процессы. Между ними произошел конфликт, между детьми... Применили травматическое и охотничье оружие", - отметил Андрей Небытов.

По его словам, 22 человека, которые принимали участие в стрельбе, были установлены. Кроме этого, правоохранители идентифицировали транспортные средства, прибывшие из Киева, и изъяли их.

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"Лица (участники стрельбы - ред.) понимали, какая будет реакция правоохранительной системы. В тот же день выехали с места проживания. Сейчас мы готовим им подозрения и будем объявлять в розыск", - добавил Небытов.

Брифинг руководителя Главного управления полиции Киевщины Андрея Нєбитова по задержанию серийного злоумышленника Опубликовано Полиция Киевской области Пятница, 4 сентября 2020 г.

Напомним, 2 сентября в городе Украинка Киевской области, в одном из кафе произошла стрельба, в результате чего по меньшей мере три человека получили ранения.

Впоследствии стало известно, что к преступлению причастны 15 местных жителей и 7 приезжих лиц из столицы, в том числе - граждане Российской Федерации.

В результате правоохранители открыли два уголовных производства по части 4 статьи 296 (хулиганство) и по статье 396 (сокрытие преступления) Уголовного кодекса Украины.