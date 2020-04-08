Повышение цен на маски: АМКУ начал рассмотрение дела против 18 крупнейших аптек Киева и области
Все аптеки ждет штраф в размере до 10% дохода от реализации продукции за последний отчетный год
Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета рассматривает дело против 18 крупнейших столичных сетей аптек и поставщиков из-за повышения цен на защитные маски.
Об этом сообщила пресс-служба Киевского областного территориального отделения АМКУ в комментарии Укринформ.
Отмечается, что сейчас Антимонопольный комитет проверяет реализаторов масок на территории Киева и области, а с 13 апреля начнут давать объяснения руководители аптечных сетей.
В пресс-службе подчеркнули, что согласно статье 52 Закона Украины "О защите экономической конкуренции" за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий (сговора) налагается штраф в размере до 10% дохода (выручки) субъекта хозяйствования от реализации продукции за последний отчетный год, предшествовавший году, в котором налагается штраф.
Известно, что расследование ведут против таких аптек:
- "Аптека низких цен ТМ";
- "Аптека низких цен плюс";
- "Столичный медицинский альянс";
- "Виталюкс";
- "Аптекарь";
- "Сириус-95";
- "Гелиантус";
- "Аптечное объединение "Биокон";
- "Фармация";
- "Аптека низких цен К";
- "Аптека №1 Трансфарм";
- "Благодействие";
- "Лекфарм";
- "Аптека АУЦ";
- "Аптека НЦ";
- "Рецепты жизни";
- "Цитрус-фарм";
- "Альго-Фарм".
Поставщики масок, в отношении которых ведет расследование АМКУ:
- "Фирма "Технокомплекс";
- "Калина медицинская производственная компания";
- "Стиролоптфармторг";
- "ТД "Кампус коттон клаб";
- "Вик-А";
- "Оптима-Фарм, ЛТД".
Как сообщалось ранее, 30 марта АМКУ открыл дело из-за дорогих защитных масок.
Также мэр Киева назвал, где в столице можно найти медицинские маски и дезинфицирующие средства.