Повышение цен на маски: АМКУ начал рассмотрение дела против 18 крупнейших аптек Киева и области

Медицинские маски Фото из открытых источников

Все аптеки ждет штраф в размере до 10% дохода от реализации продукции за последний отчетный год

Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета рассматривает дело против 18 крупнейших столичных сетей аптек и поставщиков из-за повышения цен на защитные маски.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского областного территориального отделения АМКУ в комментарии Укринформ.

Отмечается, что сейчас Антимонопольный комитет проверяет реализаторов масок на территории Киева и области, а с 13 апреля начнут давать объяснения руководители аптечных сетей.

В пресс-службе подчеркнули, что согласно статье 52 Закона Украины "О защите экономической конкуренции" за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий (сговора) налагается штраф в размере до 10% дохода (выручки) субъекта хозяйствования от реализации продукции за последний отчетный год, предшествовавший году, в котором налагается штраф.

Известно, что расследование ведут против таких аптек:

"Аптека низких цен ТМ";

"Аптека низких цен плюс";

"Столичный медицинский альянс";

"Виталюкс";

"Аптекарь";

"Сириус-95";

"Гелиантус";

"Аптечное объединение "Биокон";

"Фармация";

"Аптека низких цен К";

"Аптека №1 Трансфарм";

"Благодействие";

"Лекфарм";

"Аптека АУЦ";

"Аптека НЦ";

"Рецепты жизни";

"Цитрус-фарм";

"Альго-Фарм".

Поставщики масок, в отношении которых ведет расследование АМКУ:

"Фирма "Технокомплекс";

"Калина медицинская производственная компания";

"Стиролоптфармторг";

"ТД "Кампус коттон клаб";

"Вик-А";

"Оптима-Фарм, ЛТД".

Как сообщалось ранее, 30 марта АМКУ открыл дело из-за дорогих защитных масок.

Также мэр Киева назвал, где в столице можно найти медицинские маски и дезинфицирующие средства.