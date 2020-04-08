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Повышение цен на маски: АМКУ начал рассмотрение дела против 18 крупнейших аптек Киева и области

Медицинские маски

 Фото из открытых источников

Все аптеки ждет штраф в размере до 10% дохода от реализации продукции за последний отчетный год

Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета рассматривает дело против 18 крупнейших столичных сетей аптек и поставщиков из-за повышения цен на защитные маски.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского областного территориального отделения АМКУ в комментарии Укринформ.

Отмечается, что сейчас Антимонопольный комитет проверяет реализаторов масок на территории Киева и области, а с 13 апреля начнут давать объяснения руководители аптечных сетей.

В пресс-службе подчеркнули, что согласно статье 52 Закона Украины "О защите экономической конкуренции" за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий (сговора) налагается штраф в размере до 10% дохода (выручки) субъекта хозяйствования от реализации продукции за последний отчетный год, предшествовавший году, в котором налагается штраф.

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Известно, что расследование ведут против таких аптек:

  • "Аптека низких цен ТМ";
  • "Аптека низких цен плюс";
  • "Столичный медицинский альянс";
  • "Виталюкс";
  • "Аптекарь";
  • "Сириус-95";
  • "Гелиантус";
  • "Аптечное объединение "Биокон";
  • "Фармация";
  • "Аптека низких цен К";
  • "Аптека №1 Трансфарм";
  • "Благодействие";
  • "Лекфарм";
  • "Аптека АУЦ";
  • "Аптека НЦ";
  • "Рецепты жизни";
  • "Цитрус-фарм";
  • "Альго-Фарм".

Поставщики масок, в отношении которых ведет расследование АМКУ:

  • "Фирма "Технокомплекс";
  • "Калина медицинская производственная компания";
  • "Стиролоптфармторг";
  • "ТД "Кампус коттон клаб";
  • "Вик-А";
  • "Оптима-Фарм, ЛТД".

Как сообщалось ранее, 30 марта АМКУ открыл дело из-за дорогих защитных масок.

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Также мэр Киева назвал, где в столице можно найти медицинские маски и дезинфицирующие средства.

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