Поврежденный взрывом дом на Позняках полностью демонтируют - Кличко

Эвакуация людей из здания МВД Украины

Сейчас разрабатывается специальный проект, как это сделать, чтобы не произошло новых обвалов

Поврежденный, в результате взрыва, жилой дом в Дарницком районе Киева будет полностью демонтирован. Об этом заявил городской голова Киева Виталий Кличко во время брифинга, передает ZIK.

"Дом, как и говорили предварительно специалисты, будет полностью демонтирован. Уже разрабатывается специальный проект, как это сделать, чтобы не произошло новых обвалов и чтобы не навредить соседним домам", - сказал мэр столицы.

По его словам, специальная комиссия обследовала соседние секции возле многоэтажного дома на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 и доме на улице Григоренко, 41. К обследованию домов были привлечены специалисты государственного предприятия "Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций".

"По их выводам, повреждений соседних секций и дома на Григоренко, 41, которые могли бы повлечь их обрушение, не обнаружили. Следовательно, штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций принял решение о возвращении жильцов указанных домов в свои квартиры.

Выводы же относительно причин взрыва в доме сделает Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Продолжается экспертиза, правоохранительные органы работают, виновные в этой трагедии должны понести ответственность", - рассказал Кличко.

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Напомним, взрыв в многоэтажке на Позняках, который произошел утром 21 июня, вызвал частичное разрушение нескольких этажей. По данным ГСЧС, причиной трагедии стал взрыв газовоздушной смеси. Момент взрыва попал на видео.

К вечеру в СМИ появилась информация, что причиной взрыва могла стать халатность работника газовой компании при замене счетчиков, которая осуществлялась незадолго до трагедии.

23 июня, спасатели нашли тело пятого погибшего. Таким образом, с начала проведения работ из-под завалов изъяты тела 5 человек: двух женщин 1943 г. и 1974 г., а также трех мужчин 1991 г., 1967 г., 1976 г.

Двумя днями позже президент Украины Владимир Зеленский вручил ключи от нового жилья пострадавшим 12 семьям, а остальным пообещал предоставить сертификаты в течение месяца.