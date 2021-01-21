Потому что надоели: В Киеве мужчина за несколько минут задушил трех щенков

Киевлянин жестоко убил трех песиков, а одного избил Фото из открытых источников

Еще одного песика госпитализировали с травмой позвоночника

В Киеве мужчина навеселе задушил сразу трех щенков брата, когда тот всего на несколько минут отлучился из дома. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции г. Киева.

Как отмечается, инцидент произошел в Голосеевском районе столицы. Наряд полицейских вызвал владелец щенков.

Как установили правоохранители, в квартире мужчины находились со знакомой. Когда та вместе с потерпевшим вышли всего на несколько минут, его брат начал по одному душить песиков. Таким образом он убил трех щенков, еще одного ударил рукой. Уцелевшего пса доставили в ветлечебницу, у него перелом позвоночника.

При этом добавляется, что свои действия правонарушитель объясняет тем, что животные ему надоели.

Правоохранители задержали 30-летнего мужчину. Как оказалось, он был навеселе - содержание алкоголя в крови составляло 1,98 промилле.

По факту жестокого обращения с животными сейчас открыто уголовное производство. Задержанному грозит лишение свободы сроком от пяти до восьми лет.

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