Последствия непогоды в Украине: Подтоплены дома и дороги, оползни, поваленные деревья

Непогода Фото из открытых источников

Ущерб был нанесен 8 областям

Непогода, бушевавшая накануне и этой ночью, нанесла ущерб на территории восьми областей, подтоплены дороги, дома, сельхозугодья, ветром повреждены кровли, также произошел прорыв еще одной дамбы на Черемоше и 4 оползня. Об этом сообщает пресс-служба ДСНС Украины.

"22–23 июня на территории 8 областей (Ивано-Франковская, Черновицкая, Кировоградская, Винницкая, Полтавская, Львовская, Одесская и Ровенская) вследствие непогоды (интенсивный дождь, порывы ветра) произошло падение 26 деревьев, подтоплены 174 жилых дома, 3 хозяйственных постройки, 23 подвальных помещения, 141 домохозяйство, 31 приусадебный участок, 2 улицы, 1 автомобильную дорогу сообщением Гринява - Голошина (протяженностью 100 м и высотой 40 см), 5 га сельхозугодий, повреждены кровли 2 школ, 2 зданий и 2 жилых домов", - говорится в сообщении.

Произошло 4 оползня, в результате которых было разрушено 1 хозяйственное здание и заблокированы 26 транспортных средств. Разрушено два пешеходных мостика.

На реке Черемош произошел прорыв дамбы № 5 (протяженностью 10 м) и подмыта подпорная стена бетонного берегоукрепления автодороги регионального значения Р-62 Черновцы-Верховина (протяженностью 50 м, проезд обеспечен).

Жертв и пострадавших нет.

Подразделениями ГСЧС откачано 4940 кубометров воды. Всего привлекалось 527 человек и 137 единиц техники, из них от ГСЧС 439 человек личного состава и 113 единиц техники.

Напомним, из-за сильных ливней и ветра 178 населенных пунктов в 9 областях ночью остались без электроэнергии.