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После 100% заполненности COVID-коек больных не будут лечить в условиях стационара, – Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов Фото - kmu.gov.ua

По словам главы Минздрава, такая ситуация может возникнуть через месяц

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что после 100% заполненности больничных коек для больных COVID-19, их не будут лечить в условиях стационара. Об этом он сообщил во время брифинга.

По словам Степанова, ситуация с полной заполненностью коек может возникнуть уже через месяц, если не соблюдать карантин. "Что будет дальше, если мы получим 100% заполненность коек? А просто в больницах некуда будет принимать больных. И в таком случае им не будет оказана помощь именно в условиях стационара. Людям, нуждающимся в кислороде, людям, иногда нуждающимся в аппарате ИВЛ, людям, которые нуждаются в высококвалифицированном оказании медицинской помощи", - высказался министр.

Также чиновник добавил, что Минздрав и врачи считают локдаун лучшим способом предотвращения распространения COVID-19. Однако Степанов отметил, что этого не выдержит экономика Украины.

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Напомним, по состоянию на утро 13 ноября в Украине лабораторно подтвердили 512 652 случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, за последние сутки в Украине зафиксировано 11 787 новых случаев коронавируса, что стало очередным антирекордом. 

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