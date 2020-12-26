Посещала аннексированый Крым: Госпогранслужба не впустила в Украину блогерку с РФ

Женщине запретили въезд в Украину на три года Госпогранслужба

Женщина прилетела рейсом из Турции

Сотрудники Государственной пограничной службы в аэропорту "Борисполь" отказали во въезде российскому блогеру, которая незаконно посещала аннексированый Крымский полуостров. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Согласно сообщению, сегодня ночью пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" запретили въезд в Украину гражданке РФ.

Как отмечается, во время оформления пассажиров авиарейса из Турции, пограничники обнаружили гражданку РФ, 1994 года рождения, которая нарушила порядок въезда-выезда на ВОТ АР Крым.

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Впоследствии было установлено, что нарушительницей оказалась российская блогерка. Иностранку пограничники не пропустили, а также на три года запретили ей въезд в Украину. Сейчас россиянка ждет обратного рейса.

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Напомним, ранее въезд в Украину был запрещен на 3 года ведущей новостей российского телеканала "РБК", поскольку она посещала оккупированный Крым.