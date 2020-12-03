Портнов: НАБУ совершило сделку купли-продажи с ключевым вором команды Порошенко

Артем Сытник Фото из открытых источников

Сытник торгует украденной у украинцев жилплощадью, утверждает юрист

Национальное антикоррупционное бюро Украины совершило сделку купли-продажи с ключевым вором команды пятого президента Петра Порошенко. Об этом в блоге на "Страна.ua" заявил юрист Андрей Портнов.

Приводим его текст дословно:

Договор купли-продажи — это когда продавец передаёт свой товар в собственность покупателю, а покупатель принимает товар и платит за него, — так написано в законе для купли-продажи вещей и товаров.

И вот точно такой случай произошёл сегодня с НАБУ, начальник которого Сытник (продавец) официально продал товар — уголовное дело одного из ключевых воров команды Порошенко Микитася (покупатель), получив взамен достаточно дешевый и бесперспективный донос на чиновника офиса президента Татарова, четыре месяца системно доказывавшего, что Сытник — находящийся под внешним управлением государственный преступник.

Теперь нужно следственным путём определить, чем именно государству была выгодна продажа этого уголовного дела и выход на свободу скандального вора и нет ли в продаже этого товара личной выгоды продавца, забывшего пояснить обществу, чем именно была выгодна эта продажа для государства.

А если ещё проще — то Сытник выменял сегодня десятки тысяч квадратных метров украденной у украинцев жилплощади на возможность отомстить своему критику за публичные обвинения в коррупции.