Порошенко заболел коронавирусом

Пятый президент Украины Петр Порошенко eurosolidarity.org

Экс-президент будет лечиться дома

Лидер партии "Европейская солидарность" и пятый президент Украины Петр Порошенко заболел COVID-19. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Получил положительный тест на Covid. Не вовремя. Очень сожалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам", - написал Порошенко.

По словам президента, за шесть лет он привык переносить болезни на ногах, однако на этот раз вынужден пойти на самоизоляцию и лечиться дома.

"Надеюсь на скорейшее выздоровление и призываю всех украинцев беречь себя", - добавил Порошенко.

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Напомним, по состоянию на утро 29 сентября в Украине лабораторно подтверждено 204 932 случая коронавирусной инфекции. В частности, за последние сутки зафиксировано 3 627 новых случаев, 1 797 пациентов выздоровели, а 69 человек умерло.