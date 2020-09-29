live
Новости » События Читати новину українською

Порошенко заболел коронавирусом

Пятый президент Украины Петр Порошенко eurosolidarity.org

Экс-президент будет лечиться дома

Лидер партии "Европейская солидарность" и пятый президент Украины Петр Порошенко заболел COVID-19. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Получил положительный тест на Covid. Не вовремя. Очень сожалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам", - написал Порошенко.

По словам президента, за шесть лет он привык переносить болезни на ногах, однако на этот раз вынужден пойти на самоизоляцию и лечиться дома.

"Надеюсь на скорейшее выздоровление и призываю всех украинцев беречь себя", - добавил Порошенко.

Новости по теме: Один из кандидатов в мэры Киева заболел COVID-19

Напомним, по состоянию на утро 29 сентября в Украине лабораторно подтверждено 204 932 случая коронавирусной инфекции. В частности, за последние сутки зафиксировано 3 627 новых случаев, 1 797 пациентов выздоровели, а 69 человек умерло.

 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Допрос 40 свидетелей и более 50 экспертиз: В ГБР рассказали детали расследования авиакатастрофы Ан-26 Пять дней на расшифровку самописцев Ан-26 – это абсурд! – Анатолий Матиос Бумагу и скрепки покупают под грифом "секретно"! – Журавский о тендерах в "оборонке" ДНК-экспертизу для идентификации погибших в катастрофе Ан-26 проведут в сокращенном режиме, – председатель Харьковской ОГА
Loading...

программы канала ZIK

Вадим Карасев | Ток-шоу
Катастрофа Ан-26 под Харьковом. Википедия блокирует СМИ. Местные выборы-2020 | Ток-шоу
Трагедия Ан-26 под Харьковом. Политический сезон: Местные выборы по-новому | Детали дня | 28.09.20
Катастрофа под Харьковом: каковы причины падения самолета Ан-26 с курсантами | Ток-шоу
Авиакатастрофа под Чугуевом: Кто виноват и кто ответит за трагедию? | Ток-шоу
Большая прачечная. Как зарабатывают деньги на борьбе с коррупцией в Украине |