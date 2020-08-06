Попытка самосожжения активистки во Львове: Жертв удалось избежать

Последней каплей для Елены Живко стало задержание ее двоюродного брата

Брату львовской активистки Елены Живко, которая угрожала самосожжением, избрали меру пресечения – мужчину отправили под домашний арест.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения сообщила корреспондент Валерия Бабич.

Как отметила корреспондент, вчера активистка Елена Живко заявила, что совершит самосожжение, поскольку ей угрожают, на нее и ее семью оказывают давление, ее пытались отравить, а ее родственникам приходят повестки от правоохранительных органов. Последней каплей для женщины стало задержание ее двоюродного брата, который вез тяжелобольного отца на срочную операцию в Киев.

"Сегодня в Галицком суде Львова избирали меру пресечения, но Елена не сдавалась. Она пришла сначала в отдел полиции, а затем и в суд, требовала поговорить со следователем, с представителями полиции. Если те не настроили бы с ней определенный диалог, она могла бы себя поджечь. Такая попытка у нее была, но правоохранители успели вовремя среагировать и, к счастью, жертв удалось избежать", – отметила Валерия Бабич.

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"Сама Елена говорит, что адвокаты будут это решение обжаловать", – добавила Валерия Бабич.

Как сообщали, 6 августа во Львове активистка Елена Живко угрожала самосожжением из-за давления на нее и ее семью.

Напомним, в феврале на улице Банковой в Киеве под зданием Офиса президента, где протестовали медики, мужчина пытался совершить самосожжение.