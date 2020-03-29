Пообещали доставить домой: Украинцы, которые приехали спецрейсом из России, остались без транспорта
Пассажиры пожаловались на антисанитарию в поезде и рассказали, что никаких противоэпидемиологических мер не было принято
Украинцы, которых спецрейсом эвакуировали из Москвы в Киев из-за коронавируса, не могут добраться до городов, где проживают, поскольку обещанный транспорт им так никто и не предоставил.
Об этом говорится в Telegram-канале PavlovskyNews.
Еще во время посадки у каждого пассажира спрашивали о месте проживания и пообещали, что всех отвезут в указанные пункты, но после прибытия в столицу оказалось, что транспорта нет.
Пассажиры утверждают, что подписали согласие на самоизоляцию, но теперь опасаются, что обещанные меры невозможно будет соблюдать, учитывая, что ехать домой будет проблематично, а некоторые люди проживают в отдаленных регионах.
Также пассажиры пожаловались на антисанитарию в поезде и сказали, что из антисептиков видели только маленький кусочек мыла.
Отмечается, что на границе всем проверили температуру, однако экспресс-тестов при этом не было.
К тому же, по словам людей из поезда Москва-Киев, в Москве нет подобных жестких правил карантина.
"Школы и институты закрыты, но все торговые центры работают и люди спокойно ходят без масок", - рассказывают пассажиры.
Как сообщалось ранее, сегодня, 29 марта, утром на столичный вокзал прибыл спецрейс с украинцами из России. Всего вернулось 700 граждан Украины.
Также сегодня в Украину прибыл самолет с 359 украинцами, которых эвакуировали из Нью-Йорка в Киев. После прибытия всем пассажирам также измеряли температуру.