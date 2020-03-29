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Пообещали доставить домой: Украинцы, которые приехали спецрейсом из России, остались без транспорта

Фото из открытых источников

Пассажиры пожаловались на антисанитарию в поезде и рассказали, что никаких противоэпидемиологических мер не было принято

Украинцы, которых спецрейсом эвакуировали из Москвы в Киев из-за коронавируса, не могут добраться до городов, где проживают, поскольку обещанный транспорт им так никто и не предоставил.

Об этом говорится в Telegram-канале PavlovskyNews.

Еще во время посадки у каждого пассажира спрашивали о месте проживания и пообещали, что всех отвезут в указанные пункты, но после прибытия в столицу оказалось, что транспорта нет.

Пассажиры утверждают, что подписали согласие на самоизоляцию, но теперь опасаются, что обещанные меры невозможно будет соблюдать, учитывая, что ехать домой будет проблематично, а некоторые люди проживают в отдаленных регионах.

Также пассажиры пожаловались на антисанитарию в поезде и сказали, что из антисептиков видели только маленький кусочек мыла.

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Отмечается, что на границе всем проверили температуру, однако экспресс-тестов при этом не было.

К тому же, по словам людей из поезда Москва-Киев, в Москве нет подобных жестких правил карантина.

"Школы и институты закрыты, но все торговые центры работают и люди спокойно ходят без масок", - рассказывают пассажиры.

Как сообщалось ранее, сегодня, 29 марта, утром на столичный вокзал прибыл спецрейс с украинцами из России. Всего вернулось 700 граждан Украины.

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Также сегодня в Украину прибыл самолет с 359 украинцами, которых эвакуировали из Нью-Йорка в Киев. После прибытия всем пассажирам также измеряли температуру.

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