Помпео осудил НВФ за убийство украинского военного медика

Майк Помпео. EPA-EFE

США отдали дань уважения украинским воинам, которые погибли и получили ранения на Донбассе

Государственный секретарь США Майк Помпео выразил соболезнования Украине в связи с гибелью военного медика в зоне проведения Операции объединенных сил и осудил вооруженную агрессию, передает "Интерфакс-Украина".

"Я хотел бы выразить глубокое сожаление в связи с сообщениями о гибели украинского военного медика ... Мы присоединяемся к украинскому народу в осуждении жестокой агрессии со стороны возглавляемых Россией сил в Донбассе", - заявил руководитель американского внешнеполитического ведомства.

Дипломат подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки отдают дань уважения украинским воинам, которые погибли и получили ранения в боях за свободу и демократию.

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Напомним, 13 июля, НВФ дали подтверждение "режима тишины" с 14:00 до 18:00, чтобы украинская сторона могла забрать погибшего командира взвода, который незадолго до этого подорвался на взрывном устройстве. Однако, противник открыл шквальный огонь, в результате чего погиб военный медик.

По данному факту происшествия прокуратура Донецкой области открыла уголовное производство и начала досудебное расследование.