"Помощника" нардепа Юрченко взяли под арест с залогом более 1 млн гривен

Александр Юрченко Фото из открытых источников

Чтобы разоблачить злоумышленников, НАБУ начало спецоперацию

Суд взял под арест с возможностью внесения залога 1 млн 552 грн Ивана Фищенко, которого подозревают во взяточничестве в сговоре с нардепом "Слуги народа" Александром Юрченко. Об этом сообщает "Украинская правда".

Согласно сообщению, во время заседания суда сторона обвинения просила арестовать помощника ссылаясь на то, что следствие еще не отыскало ряд нужных документов. Также прокурор сказал, что в деле "произошла утечка информации к подозреваемому".

Именно из-за этого фигуранты якобы прекратили общение с агентом НАБУ, который работал под прикрытием. По мнению прокурора, из-за связей, благодаря которым произошла утечка, фигуранты могут и дальше влиять на расследование.

Как отмечается, защита Фищенко отметила, что следствие не нашло самих денег, которые якобы передавались в качестве взятки. Также адвокаты подчеркнули, что мужчина не сбежал от правоохранителей, поэтому просили не арестовывать Фищенко.

В то же время сам помощник нардепа ничего не сказал по сути дела и подозрения, а лишь поддержал позицию своей защиты.

Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро опубликовало материалы по передаче части взятки народному депутату Александру Юрченко из фракции "Слуга народа", а также призвало генерального прокурора подписать подозрение нардепу.