Поместили в изолятор: На Харьковщине подросток задушил свою бабушку и поджег дом

Иллюстративное фото Фото из открытых источников

Парню грозит до 15 лет тюремного заключения

В поселке Манченки Харьковской области 17-летний внук задушил свою бабушку во время ссоры и поджег квартиру. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Как отмечается, подросток напал на женщину и поджег квартиру, чтобы скрыть преступление. После этого парень скрылся с места происшествия.

"Тело 90-летней женщины было обнаружено 14 марта нарядом ГСЧС во время тушения пожара. Полицейские, которые прибыли на место происшествия, обнаружили на теле погибшей признаки насильственной смерти. За совершение преступления сотрудниками Люботинского отделения полиции был изобличен и задержан 17-летний внук женщины", - отметили в пресс-центре.

В результате этого злоумышленнику сообщили о подозрении по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Парню грозит до 15 лет тюремного заключения.

По предварительной информации, подросток был отправлен в изолятор временного содержания.

Напомним, недавно в Харькове неизвестные напали на бригаду скорой помощи во время вызова. В результате этого были госпитализированы 60-летнего врача, который пострадал.