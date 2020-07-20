Помешала краже: Во Львове на остановке избили женщину

Злоумышленницам грозит штраф или исправительные работы

Во Львове злоумышленницы избили женщину, которая помешала им совершить кражу из сумочки у прохожей. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

"18 июля около 14.00 на оперативную линию 102 поступило сообщение от 50-летней львовянки о том, что на улице Городоцкой ее избили неизвестные женщины", - говорится в сообщении.

По словам пострадавшей, она стала свидетелем попытки группы женщин на остановке общественного транспорта украсть вещи из сумочки у прохожей и помешала им это сделать. Тогда злоумышленницы начали нецензурно выражаться и оскорблять защитницу, а также нанесли ей удары рукой и сумкой по голове, причинив телесные повреждения.

По факту дознаватели Франковского отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года.

Проводится досудебное расследование, полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления лиц, причастных к совершению преступления и привлечения их к ответственности.

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