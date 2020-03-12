Поляк пытался незаконно провезти в Украину вертолет

На товар не было разрешительных документов

фото - ГСЧС

Гражданин Польши пытался незаконно провезти на грузовике на территорию Украины вертолет. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Пограничники Мостиского отряда уже ждали "Рено" (марка тягача, который вез вертолет, - ред.), ведь имели упреждающую оперативную информацию относительно законности перевозки такого товара. Впоследствии во время мероприятий погранично-таможенного контроля выяснилось, что на товары, которые вез гражданин Польши, отсутствовали разрешительные документы", - говорится в сообщении.

фото - ГСЧС

Отмечается, что вертолет МИ-2, турбинные авиационные двигатели и главный редуктор весом 4 тонны и стоимостью свыше 20 тыс. долларов США, иностранец должен доставить в Бердичев.

Ранее сообщалось, что контрразведчики Службы безопасности Украины предупредили незаконный вывоз в Россию агрегата к военной авиационной технике.