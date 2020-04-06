Получили 13 положительных результатов: Пальчевский назвал должности первых лиц государства, которые проходили тест на коронавирус

Телеканал ZIK

Когда вы узнаете фамилии, вы поймете, что здесь дело, конечно, не в сокрытии анализов

Политик, основатель клиники "ЕВРОЛАБ" Андрей Пальчевский рассказал, что во время обысков в клинике СБУ интересовалась 5 фамилиями: руководителя администрации президента, руководителя СБУ Украины в прошлом, руководителя крупной парламентской группы, заместителя губернатора и еще одного человека.

Об этом он сказал эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK.

"Как мужчина я должен держать слово. Но как журналист, с другой стороны, я должен людям сказать: первые 5 людей, которыми интересовалась СБУ, это 4 основные должности в этой стране после президента. Я назову должности, чтобы не называть фамилии. Это руководитель администрации президента, руководитель СБУ Украины в прошлом, руководитель крупной парламентской группы и заместитель губернатора. О пятом человеке я совсем ничего не знаю, не наводил справки. Но когда вы узнаете фамилии, вы поймете, что здесь дело, конечно, не в сокрытии анализов", – отметил Пальчевский и добавил, что еще двое людей – тоже "не хилые ребята".

Кроме этого, Пальчевский рассказал, что за 2 дня лаборатория получила из немецкой клиники 7 положительных результатов на коронавирус.

"И тут я сел на "пятую точку". Я написал руководителю Офиса президента, я уведомил руководителя парламента Разумкова, и еще некоторых людей. И вот меня очень насторожило, что на 545 заборов крови – 13 положительных результатов. Это очень много! Я же не знал, что целая группа "больших друзей" приехала из зоны, которая является очагом заражения в Европе. Это два горных курорта. После того, как были сделаны эти анализы, были подтверждены все случаи, было доложено в соответствующие органы Минздрава. Далее начался "наезд", после очередной моей критики нашей "медицинской мафии", – прокомментировал Андрей Пальчевский и добавил, что обыски, которые проходили в "ЕВРОЛАБЕ", скорее всего, проводились для того, чтобы закрыть ему рот и заодно для того, чтобы расправиться с кем-то из вышеупомянутой пятерки.

Напомним, Служба безопасности Украины провела обыски в лаборатории, владельцем которой является Андрей Пальчевский, из-за сокрытия фактов заражения COVID-19.

Сам Пальчевский заявил, что это фейк и пояснил давление против себя двумя причинами. Мол, в его клинике самое современное оборудование для выявления COVID-19, поэтому есть серьезные конкуренты, а сам он в Киеве может стать политиком, а это заставляет потенциальных оппонентов "действовать на опережение".

Тем временем в СБУ объяснили причину обысков в лаборатории Пальчевского – расследование уголовного производства по факту возможного совершения должностными лицами ООО "ЕВРОЛАБ" действий, которые направлены на распространение эпидемии COVID-19 и причинение вреда здоровью населения Украины.