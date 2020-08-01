"Полтавского террориста" Скрипника ликвидировали

Роман Скрипник Фото из открытых источников

Злоумышленника убили в ходе проведения спецоперации "Гром"

В субботу ночью, 1 августа, "полтавского террориста" Романа Скрипника ликвидировали сотрудники полицейского спецназа КОРД. Об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

Так, преступника обнаружили примерно в 2 часа ночи на окраине поселка Опошня Зеньковского района в одном из нежилых домов. После этого Скрипник, угрожая гранатой, взял в заложники начальника СРПП Зенковского отделения Гадячского отдела полиции капитана полиции Гуму, который имел при себе табельное оружие.

В результате с целью задержания злоумышленника была введена в действие специальная полицейская операция "Гром". После чего Скрипник был ликвидирован сотрудниками полицейского спецназа КОРД с помощью точного выстрела.

Сам заложник капитан Гума имел три секунды для того чтобы отскочить от места взрыва гранаты. Отмечается, что правоохранитель остался жив и невредим.

"У Романа Скрипника была возможность сдаться полиции и остаться живым, хотя и провести много лет за решеткой. Но он сам выбрал свой путь", – подытожил Антон Геращенко.

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Напомним, 23 июля в Полтавской области мужчина угнал автомобиль и начал угрожать полиции взорвать гранату. В частности, злоумышленник выдернул чеку и держал за руку правоохранителя, угрожая убить и себя, и его. Требованием преступника было отпустить его и не арестовывать.

Впоследствии правоохранители предложили ему обменять заложника и выехать за пределы Полтавы, чем он и воспользовался. Мужчина обменял удерживаемого работника уголовного розыска на начальника УКР ГУНП в Полтавской области полковника полиции Виталия Шияна, с которым он уехал.

Позже стало известно, что преступника зовут Скрипник Роман Николаевич. Он 1988 года рождения. Раньше был осужден за хранение и сбыт наркотиков. Также участвовал в АТО.

Через некоторое время Скрипник отпустил Виталия Шияна. и скрылся в лесу в Решетиловском районе. Его разыскивали примерно неделю.