Полтавский преступник отпустил полицейского

Роман Скрипник Фото из открытых источников

Мужчина скрылся в лесу, его разыскивают правоохранители

В Полтавской области злоумышленник Роман Скрипник отпустил полицейского, которого до этого взял в заложники. После чего нарушитель скрылся в лесу в Решетиловском районе. Об этом сообщает "Суспільне".

"Мужчина отпустил заложника и скрылся в лесу в Решетиловском районе. Его разыскивает полиция", — отметили в издании.

Позже эту информацию подтвердили и в полиции.

Напомним, в этот день, 23 июля, в Полтавской области мужчина угнал автомобиль и начал угрожать полиции подорвать гранату. Отметим, мужчина выдернул чеку и держал за руку правоохранителя, угрожая убить и себя, и его. Требованием преступника было отпустить его и не арестовывать.

После переговоров с мужчиной полиция предложила ему обменять заложника и выехать за пределы Полтавы, чем он и воспользовался. Злоумышленник обменял удерживаемого работника уголовного розыска на начальника УКР ГУНП в Полтавской области полковника полиции Виталия Шияна, с которым он уехал.

Позже стало известно, что преступника зовут Скрипник Роман Николаевич. Он 1988 года рождения. Ранее был осужден за хранение и сбыт наркотиков. Также принимал участие в АТО.