Польша за полгода выдворила более 4,4 тыс. украинцев

В этом году сообщений о выезде гораздо меньше

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С начала 2020 года власти Польши заставили уехать из страны 4418 украинских граждан. Об этом сообщила пресс-служба пограничной службы Польши в комментарии Укринформу.

Отмечается, что в этом году сообщений о выезде на 55% меньше, чем за аналогичный срок в 2019 году. Сейчас известно, что с января по май страну принудительно покинули 3587 украинцев, а с мая по настоящее время – 831.

Что касается въезда в Польшу, то на границе в первом квартале 2020 года "развернули" 17341 граждан Украины. Для сравнения, это на 40% меньше, чем за первое полугодие 2019.

Вне пунктов пограничного контроля к соседям пытался попасть 41 украинец. В прошлом году таких случаев было на 55% больше.

Стоит отметить, что одной из причин негативных случаев на границе считается запрет на въезд между странами из-за карантинных ограничений. Польша закрыла свои границы еще 15 марта. В июне уже возобновилось автобусное сообщение, а с 1 июля в Польшу из Украины летают авиарейсы. Однако, въезд в Польшу с туристической целью все еще под запретом.

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Напомним, Министерство здравоохранения внесло изменения в список стран "красной зоны". В частности, отныне граждане Украины должны проходить двухнедельную обсервацию при в’езде в Болгарию. Польша ранее сняла это ограничение.