Политолог Погребинский: Без внесения особого статуса Донбасса в Конституцию, никакой реинтеграции не будет

Михаил Погребинский ZIK.UA

Без внесения особого статуса Донбасса в Конституцию Украину никакой реинтеграции не будет.

Об этом в эфире программы "Детали дня на телеканале ZIK заявил политолог Михаил Погребинский.

Михаил Погребинский отметил: в случае не внесения особого статуса Донбасса в Конституцию Украины смысл Минских договоренностей будет полностью потеряно.

"Киев утверждает, что не будет ни при каких обстоятельствах, что не готов вносить особый статус Донбасса в Конституцию Украину. Но для тех, кто "в теме", понятно, что без этого никакой реинтеграции не будет и смысл Минских договоренностей теряется вполне. Поэтому все эти разговоры, все формулы Штайнмайера, все это важно, возможно, можно будет найти какие-то компромиссные решения, но разве что теоретически можно думать, что можно как-то двигаться", – отметил эксперт.

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Но с другой стороны, добавил Погребинский, из-за приближения выборов и падающего рейтинга правящей команды, Киев заинтересован в том, чтобы проявить свою готовностью искать определенные встречные пути.

"Скоро выборы, а президент Зеленский не выполнил ни одного своего политического обещания. Там есть малосущественные вещи, связанные со снятием депутатской неприкосновенности и так далее. То есть все это игра. Можно было обойтись и без этого, если решать вопрос судьбы страны. Принципиальная вещь – реинтегрировать Донбасс можно только в том случае, если будут выполнены политические пункты Минских договоренностей. Но есть позиция украинской власти, что они не могут, что есть сопротивление националистов. Ну, я думаю, если ты не можешь сделать, то зачем ты взялся, зачем ты обещал? Тогда иди, возможно, кто-то другой сможет", – подчеркнул политолог.

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Напомним, в пятницу, 3 июля, в Берлине состоялась встреча политических советников лидеров государств-участниц Нормандского формата. От Украины выступал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в составе украинской делегации, которую возглавлял вице-премьер-министр Алексей Резников.

Как отмечается, участники обсудили процесс выполнения договоренностей, достигнутых лидерами стран "нормандской четверки" по результатам саммита в Париже в декабре 2019 года и выделили ряд задач, которые должны быть выполнены во время для ускорения переговорного процесса.

В итоге участники встречи пришли к согласию, что нужно приложить максимум усилий для полного выполнения решений Парижского саммита. В частности, речь идет о необходимости реальных мер для полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.