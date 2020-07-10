Полиция задержала подозреваемых в подрыве и ограблении автомобиля "Укрпочты"

Автомобиль "Укрпочты" Нацполиция

Задержанных подозревают в вооруженном ограблении и покушении на убийство

В пятницу, 10 июля, правоохранители задержали трех подозреваемых в ограбление автомобиля "Укрпочты" в Полтавской области. Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Полчаса назад сотрудниками уголовного розыска Национальной полиции были задержаны трое граждан, которые подозреваются в дерзком ограблении автомобиля "Укрпочты" в Полтавской области", - написал Геращенко в 18:11.

В частности, речь идет о злоумышленниках, которые украли 2 миллиона 700 тысяч гривен. На раскрытие этого преступления правоохранителям понадобилось три дня.

В настоящее время подозреваемые в вооруженном ограблении и покушении на убийство сотрудников "Укрпочты" задержаны. Кроме того, полиция продолжает устанавливать других лиц, которые могут быть причастными к преступлению.

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К слову, водитель "Газели", над головой у которого взорвалось самодельное взрывное устройство, до сих пор находится в реанимации.

Напомним, во вторник, 7 июля, возле села Тишки Лубенского района Полтавской области взорвали машину "Укрпочты". В результате этого двое работников получили травмы, а водителя доставили в больницу. Также из автомобиля было похищено почти 3 миллиона гривен.