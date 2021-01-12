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Полиция расследует незаконное лишение свободы 120 граждан в Крыму

МВД Украины

под видом проверок документов и автомобилей, 120 представителей крымскотатарского народа фактически были незаконно задержаны "правоохранителями" Крыма

Полицейские Крыма открыли уголовное производство по факту незаконного лишения свободы 120 граждан Украины на территории временно оккупированного полуострова. Об этом сообщает прессслужба МВД Украины.

"Под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым и г. Севастополя начато уголовное производство по факту незаконного лишения свободы граждан Украины на территории временно оккупированного полуострова (ч. 2 ст. 146 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры АРК и г. Севастополя, установлено, что вечером, 11 января, под видом проверок документов и автомобилей, 120 представителей крымскотатарского народа фактически были незаконно задержаны оккупационными "правоохранителями" с целью недопущения их присутствия в судебном заседании по "делу Хизб ут-Тахрир", что произошло сегодня утром в Ростове-на-Дону.

Досудебное расследование будет осуществляться ГУНП в АР Крым и г. Севастополя.

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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Ранее сообщалось, что в Херсонской области на контрольном пункте въезда-выезда " Чонгар" водитель внедорожника пытался прорваться на территорию временно оккупированного Крыма.

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