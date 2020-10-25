Полиция открыла уже 14 уголовных производств из-за нарушений в день выборов

Также правоохранители составили 25 протоколов о совершении административных правонарушений.

Напомним, в Украине сегодня, 25 октября, проходят местные выборы. Избирательные участки начали свою работу с 8:00 и будут принимать граждан до 20: 00.

Кроме облсоветов, украинцы впервые будут выбирать депутатов в советы всех уровней от общин - депутатов сельских, поселковых, городских советов, а также сельских, поселковых, городских голов. Первые выборы пройдут и в 119 райсоветах.

К слову, в Сумской области двое злоумышленников напали на кандидата в депутаты и его жену и нанесли им телесные повреждения.