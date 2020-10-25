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Полиция открыла уже 14 уголовных производств из-за нарушений в день выборов

Фото из открытых источников

Всего Нацполиция зафиксировала 1280 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом

По состоянию на 12:00 25 октября Национальная полиция Украины зафиксировала 1280 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. По 14 фактам открыты уголовные производства, передает пресс-служба Министерства внутренних дел.
 
"По состоянию на 12:00 в городе Киеве зафиксировано 151 сообщение, в Киевской области – 132, Донецкой – 110, Днепропетровской – 98, Запорожской – 81, Львовской – 74, Черкасской – 59, Полтавской – 57, Харьковской и Херсонской – по 54, Винницкой – 51, Одесской – 47, Сумской – 36, Ровенской – 35, Закарпатской – 31, Кировоградской и Николаевской – по 30, Хмельницкой – 29, Луганской – 27, Черниговской – 26, Тернопольской – 20, Ивано-Франковской – 18, Волынской – 14, Житомирской – 11, Черновицкой – 5", - говорится в сообщении.
 
Кроме того, в ведомстве добавили, что относительно нарушения порядка ведения агитации зафиксировано 303 сообщения, агитация в день выборов – 158, нарушение ограничений по ведению предвыборной агитации – 65, нарушение тайны голосования – 50, нарушение порядка ведения реестров избирателей или избирательных комиссий или списков избирателей – 38, незаконное использование избирательного бюллетеня (попытка или вынесение избирательного бюллетеня) – 33.
 
Также правоохранители составили 25 протоколов о совершении административных правонарушений.
 

Напомним, в Украине сегодня, 25 октября, проходят местные выборы. Избирательные участки начали свою работу с 8:00 и будут принимать граждан до 20: 00. 

Кроме облсоветов, украинцы впервые будут выбирать депутатов в советы всех уровней от общин - депутатов сельских, поселковых, городских советов, а также сельских, поселковых, городских голов. Первые выборы пройдут и в 119 райсоветах.

К слову, в Сумской области двое злоумышленников напали на кандидата в депутаты и его жену и нанесли им телесные повреждения.

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