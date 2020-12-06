Полиция открыла уголовное производство по факту скупки голосов в пользу Шевчика в Кривом Роге

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Полиция открыла уголовное дело по факту скупки голосов в пользу кандидата от "Слуги народа" Дмитрия Шевчика в Кривом Роге.

Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 160, ч.2 УК Украины (Подкуп избирателя, участника референдума).

Ранее в Кривом Роге, где сегодня проходит второй тур выборов городского головы, поймали мужчину, который скупал голоса в пользу кандидата Дмитрия Шевчика.