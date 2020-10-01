Полиция открыла уже 7 криминальных дел из-за пожаров в Луганской области

Зафиксировано 146 пожаров в 32 населенных пунктах

По факту лесных пожаров в Луганской области правоохранители открыли семь уголовных производств. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Согласно сообщению, со вчерашнего вечера зафиксировано 146 пожаров в 32 населенных пунктах. Пострадали 10 человек. Эвакуированы жители населенных пунктов Вороново, Сиротино и Метелкино.

Как отмечается, наиболее масштабные пожары произошли в лесных массивах Новоайдарского, Старобельского, Попаснянского и Станично-Луганского районов.

По данному факту события в Единый реестр досудебных расследований полицейские внесли семь уголовных производств по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Напомним, вчера вечером, 30 сентября, в Станично-Луганской райгосадминистрации сообщили, что незаконные вооруженные формирования на Донбассе совершили обстрел лесного массива, в результате чего возник новый очаг пожара. В свою очередь, глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай сообщил, что пожар распространился почти на 10 тыс. га.