Полиция открыла 28 уголовных производств, связанных с избирательным процессом, - Клименко

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко Фото из открытых источников

По словам главы Нацполиции, в течение дня 8 раз поступали сообщения о минировании участков

Правоохранители уже открыли 28 уголовных производств, связанных с местными выборами 25 октября. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает пресс-служба МВД.

"У нас 28 фактов внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований. С чем это связано. В первую очередь, это препятствование осуществлению избирательного права", - сказал Клименко.

По словам главы Нацполиции, в течение дня 8 раз поступали сообщения о минировании участков. Все они, после проверки, оказались ложными.

Клименко отметил, что полиция зафиксировала и помешала фактам, когда перед участками неизвестные распространяли ручки и антисептики с символикой кандидатов.

Напомним, ранее в Чернигове правоохранители привлекли к ответственности местного жителя, который украл у волонтеров коробку с заполненными бланками "всеукраинского опроса".