Полиция обнаружила таблетки и записку в квартире погибшего волонтера Кучапина

Алексей Кучапин Киев Оперативный

Правоохранители нашли свидетеля, с которым общался погибший перед смертью

Полицейские проводят следственные действия в рамках расследования смерти руководителя "Дома милосердия" Алексея Кучапина. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Установлено, что квартиру умерший арендовал 15 июля. Владелец предупредил, что на днях придет мастер, чтобы установить кондиционер. После этого арендатор на связь не выходил и двери не открывал. Попасть в квартиру хозяин не мог, поскольку с внутренней стороны двери были вставлены ключи.

Во время предварительного осмотра тела умершего внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было. По словам владельца, из квартиры ничего не пропало, обстановка внутри нее не была нарушена.

"При осмотре квартиры правоохранители, кроме документов и личных вещей умершего, изъяли 11 таблеток белого цвета, а на столе обнаружили записку. Все вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз, среди которых почерковедческая и психологическая", - говорится в сообщении.

Также правоохранители нашли свидетеля, с которым общался погибший перед смертью.

"Свидетель предоставил важные показания для следствия", - добавили в полиции.

Для установления окончательной причины смерти Алексея Кучапина назначен ряд необходимых экспертиз.

Напомним, что 16 июля Алексей Кучапин выехал из дома на проспекте Лесном в город Днепр, после чего загадочно исчез. Его супруга сообщила о пропаже мужа, и полиция начала расследование по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

22 июля в арендованной квартире в Киеве полицейские обнаружили тело мертвого волонтера.