Полиция нашла жителя Полтавской области, который сбежал, чтобы не сдавать анализы на наличие коронавируса

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Сейчас мужчину доставили в село и взяли анализы

Правоохранители и медики нашли мужчину из Миргорода, в Полтавской области, который сбежал от них, поскольку не захотел сдавать анализы на COVID-19.

Об этом сообщил председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов.

По его словам, у мужчины взяли анализы, сейчас он находится в своем селе.

"Полиция и медики установили место нахождения мужчины из Миргородского района, который отказывался от ПЦР-тестирования. Он уже в своем селе. Анализы взяли", - отметил председатель Полтавской ОГА.

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Известно, что в Полтавской области на самоизоляции под наблюдением врачей находится 2024 человека, которые вернулись из-за границы.

В то же время правоохранители области составили 65 административных протоколов за нарушение карантина, из них 8 - за нарушение самоизоляции.

Ранее сообщалось, что в Миргороде мужчина с подозрением на COVID-19 отказался сдавать анализы и решил скрываться.

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Тем временем в Тернопольской области от COVID-19 умер еще один человек.